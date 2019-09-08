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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.09.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Charles Leclerc kimdir ve kaç yaşında?

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Charles Leclerc kimdir ve kaç yaşında?

Charles Leclerc, İtalya Grand Prix'ini birincilikle tamamlamasının ardından Formula 1 tutkunlarının biyografisini araştırdığı isim oldu. Monako'da doğup büyüyen ve Nicolas Todt tarafından keşfedilen Charles Leclerc, kariyeri boyunca birçok başarıya da imza attı. Peki, Charles Leclerc kimdir ve kaç yaşında? İşte, Charles Leclerc'in başarıları hakkında bazı bilgiler

16 Ekim 1997’de dünyaya gelen Monakolu genç F1 pilotu Charles Leclerc, küçük yaşlardan itibaren karting sayesinde büyük bir deneyim elde etti. 2009’da Fransız Şampiyonu, 2010’da Monako Kart Kupası, 2011’de CIK-FIA Akademi Kupasını ve Gençler Dünya Kupası’nı kazanan Charles Leclerc, 2013 yılına kadar disiplini sayesinde world elite arasında parlamaya devam etti.

Hızlı yükselişi 2014 yılından itibaren Formula turnuvalarında etkisini gösterdi. İlk sezonunda Formula Renault'un en iyi sürücü, ertesi yıl Formula 3'te en iyi sürücü, FIA Formula 2'nin 2017 sezonuna girmeden önce ise GP3 serisini kazanarak 2016 yılında daha da yükseldi. 

Nicolas Todt’un yönlendirmemeleri Leclerc için kritik bir öneme sahip oldu. Sürücü Yönetmen Todt’un, 2016 yılında Ferrari Sürücü Akademsi’ne katıldı ve bu süreçte Formula 1’ tanıdı. Alfa Romeo Sauber ekibi ile ikna edici bir yılın ardından, yeni Ferrar SF 90’ı kullanmak için 2019’da seçildi.

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