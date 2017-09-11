Cenk Tosun'dan terlik savunması...

KARABÜK’te oyuna alınmadığı için sinirli tavırlar gösteren ve soyunma odasına gidip terlik giyerek yedek kulübesine dönmesi çok konuşulan Cenk Tosun, kimseye özel bir tepki koymuş olmadığını söyledi.
Beşiktaşlı futbolcu, çok tartışılan tavırlarıyla ilgili şöyle konuştu:
ŞANSSIZLIĞIMA KIZDIM
“Oyuna girecektim. Ancak o anda Tosic kırmızı kart görünce plan değişti ve ben giremedim. Kızgınlığım tamamen bunaydı.
Şanssızlığıma tepki gösterdim. Teknik heyetimize ve arkadaşlarıma asla bir tavır takınmadım.
Kramponlar ayağımı sıkmasın diye soyunma odasına giderek terliklerimi giydim. Bunun başka bir nedeni yok.”