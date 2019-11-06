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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
06.11.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Cemil Turan, BVS Cup Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı

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Cemil Turan, BVS Cup Turnuvasının başlama vuruşunu yaptı

Futbol ve sanat dünyasının ünlü isimleri BVS Cup turnuvasında bir araya geldiler.

Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Cemil Turan, Zafer Tüzün, Ogün Temizkanoğlu, Beşiktaşlı Recep Çetin, Kubilay Erel ve Ali Cansun, sanat dünyasının önemli isimleri Ferhat Göçer, Alişan, Deha Bilimler, Okan Kurt önceki akşam, yeme içme ve eğlence sektörünün önde gelen markası BVS İcra Kurulu Başkanlarından Bayram Yıldız tarafından düzenlenen BVS Cup turnuvasında bir araya geldiler. Cemil Turan ve Zafer Tüzün'ün başlama vuruşu yaptığı turnuvada dostluk ve fair play ön plandaydı.

RECEP VE OGÜN ŞOV YAPTI

''Spor Birleştirir, spor kardeşliktir'' mottosu ile hayata geçirilen Bvs Cup Halı Saha Futbol Turnuvası geçtiğimiz akşam yapılan ilk başlama vuruşu ile start aldı. Sanat dünyasından Ferhat Göçer, Alişan, Deha Bilimlier, Okan Kurt gibi isimlerin yanı sıra furbolun efsane isimleri Cemil Turan, Ogün Temizkanoğlu ve Recep Çetin'in de ter döktüğü ilk müsabakalarda goller yağmur gibi gelirken, Bvs Gruba ait Günay Restaurant, Nossta Costa, Peysage Restaurant, Mall Off İstanbul Sait Efendi, My Cabaret, Sahne İstanbul mekanlarının formalarını giyen ünlü isimler kardeşlik ve hoşgörü için depar attılar.

HAKEMLERE İŞ DÜŞMEDİ

Heyecanın bir an olsun düşmediği maçlarda gecenin asıl kazananı ise fair-play oldu. Tek bir kartın bile çıkmadığı müsabakalarda neredeyse faül düdüğü bile çalınmadı.

ELENEN TAKIMLAR FİDAN DİKECEK

Organizasyon Komitesi Başkanı Bayram Yıldız amaçlarının dostluk ve hoşgörü olduğunu ileri sürerek şönları söyledi "Her pazartesi birbirinden ünlü simaların katılacağı turnuvada sürpriz isimlerde BVS Cup formalarını terletecek ve elenen takımlar BVS Cup hatıra ormanına fidan dikerek etkinliğe veda edecek. Bu açıdanda çok özel bir sosyal sorumluluk projesi olma özelliğini taşıyan futbol turnuvası kapanışını ise sürpriz bir organizasyonla yapacak." dedi

 

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