Celtics'ten peş peşe 5. galibiyet

NBA'e 9 maçla devam edildi. Sezona ilk 2 karşılaşmasını kaybederek başlayan Boston Celtics, ağırladığı San Antonio Spurs'ü 108-94 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Spurs karşısındaki 11 maçlık mağlubiyet serisine son veren Celtics'te, Kyrie Irving 24 sayı, 6 asist, Al Horford 14 sayı, 13 ribaunt, 5 asist ve Jaylen Brown 18 sayıyla oynadı.



Spurs'te Brandon Paul 18, Rudy Gay 14, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 11'er sayı kaydetti.



- Porzingis'ten kariyer rekoru



New York Knicks'in Letonyalı forveti Kristaps Porzingis, takımının Denver Nuggets'ı 116-110 yendiği karşılaşmada 38 sayıyla kariyer rekorunu kırdı.

Ev sahibi Knicks'te Kyle O'Quinn, 15 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaptı. Tim Hardaway 13 ve Courtney Lee 12 sayılık katkıda bulundu.

Nuggets'ta Nikola Jokic 28 sayı, 8 ribaunt, Jamal Murray 20 sayı ve Gary Harris 18 sayıyla mücadele etti.



- Magic'ten son 7 yılın en iyi başlangıcı



New Orleans Pelicans'ı deplasmanında 115-99 yenen Orlando Magic, 7. maçında 5. galibiyetini aldı ve 2011-12 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

Magic'te Jonathon Simmons, Nikola Vucevic ve Evan Fournier 20'şer, Marreese Speights 18, Aaron Gordon da 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Pelicans'ta Anthony Davis'in 39 sayı, 10 ribaunt, 3 blok ve DeMarcus Cousins'ın 12 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.



- Sonuçlar

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 108-94

Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 122-125 (uzatmada)

New York Knicks-Denver Nuggets: 116-110

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 107-115

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 99-104

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 99-115

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 104-89

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 85-99

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 113-141