Cedi'nin çabası Kral'ı durdurmaya yetmedi! Maç sonu...
LeBron James’in Cleveland’a Lakers’lı olarak döndüğü gece, parkede ve parke dışında dopdolu geçti. Maç sonu LeBron James ile Cedi Osman birbirini ilk tebrik eden isimlerdi.
Cleveland Cavaliers‘dan ikinci ayrılığının ardından, Los Angeles Lakers‘la eski takımının karşısına ilk kez, eski salonunda rakip olan LeBron James, kahramanlar gibi karşılandı ve Lakers‘ı, Cavaliers önünde geri dönüşle 109-105’lik galibiyete taşıdı.
Cavs, LeBron ve yeni takımı karşısında ilham verici bir oyun oynadı ama en önemli anlarda Kral’ı durduramadı.
James maçı 32 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle bitirirken, Lakers dördüncü çeyrekte 99-91 geriye düştükten sonra üst üste 11 sayıya skor ya da asist yoluyla etki etti.
Cavs’in maç sonuna doğru skoru eşitleme şansı Kyle Korver’ın kaçırdığı bomboş üçlükle heba oldu, sonrasında da Los Angeles işi bitirdi.
James, Quicken Loans Arena’da, evine dönen bir şampiyonun hak ettiği gibi karşılandı.
Cleveland şehri 52 yıllık şampiyonluk hasretini bitiren adama Şükran Günü öncesi şükranlarını sundu. Fakat Cavs kadrosu eski liderine kolay teslim olmadı.
Cedi Osman 21 sayı, 7 ribauntla takımının en skoreri oldu. Clarkson 20, Thompson 14, Sexton 12 sayı ekledi ama yetmedi.
Seyirci ise LeBron’un Miami Heat oyuncusu olarak döndüğü 2 Aralık 2010’da yaşananların aksine James’i yuhalamak ya da küfürlü tezahüratlarla karşılaşmak yerine ayakta alkışladı.
Kral’ın bu anlarda duygulandığı açıktı. Ama Lonzo Ball’un 15, Ingram’ın 14, Caldwell-Pope’un 13, McGee ve Kuzma’nın 12’şer sayısının da yardımıyla Lakers’ı galibiyete taşımayı da ihmal etmedi.
Maç sonu birbirini ilk tebrik eden isimler LeBron James ve Cedi Osman oldu. (Eurohoops)
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