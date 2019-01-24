Cedi'den kariyer rekoru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriCedi'den kariyer rekoru
GeriBasketbol Cedi'den kariyer rekoru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
aa-spor
24.01.2019 - 10:41, Son Güncelleme:

Cedi'den kariyer rekoru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cedi'den kariyer rekoru

NBA'de oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e yenildiği maçta 25 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 123-103 kaybettikleri Boston Celtics maçında 25 sayı ve 8 ribaunt üretti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından Boston Celtics, ligin son sırasındaki Cleveland Cavaliers'ı 123-103 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Celtics'te Terry Rozier 26 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribauntla oynadı.
Karşılaşmayı 25 sayı ve 8 ribauntla bitiren Cedi Osman, Cavaliers'ın en etkili ismi oldu. Cedi, 25 sayıyla kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı.

Harden'dan Knicks potasına 61 sayı

Sayı krallığı mücadelesinde zirvede yer alan Houston Rockets'ın all-star gardı James Harden, New York Knicks deplasmanından 114-110 galip ayrıldıkları maçı, 61 sayı, 15 ribaunt ve 5 top çalmayla tamamladı.

61 sayıyla kariyer rekorunu kıran Harden, bu sezon 5'inci, ocak ayında ise 3. kez 50 sayı ve üstü performans sergiledi. Ayın bitimine bir hafta kala 57, 58 ve 61 sayılık maçlar oynayan Harden, 1963'te bunu başaran Wilt Chamberlain'den beri bir ay içinde 3 defa 55 sayı barajını geçen ilk NBA oyuncusu oldu.
Üst üste 21. kez 30 sayı barajını geçen Harden, 65, 31 ve 25 maçla ligin en uzun 30 sayılık serilerinin sahibi Wilt Chamberlain'in arkasından 4. sıraya yerleşti.
29 yaşındaki basketbolcu ayrıca 2000 yılında 61 sayı, 23 ribauntluk performansı bulunan Shaquille O'Neal'dan bu yana bir maçta 60 sayı ve 15 ribaunt üreten ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Toronto Raptors: 110-106
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 123-103
Brooklyn Nets-Orlando Magic: 114-110
Miami Heat-Los Angeles Clippers: 99-111
New York Knicks-Houston Rockets: 110-114
Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 122-120
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-121
Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets: 107-118
New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 94-98
Utah Jazz-Denver Nuggets: 114-108

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hatayspor M.Başakşehirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avustralya Açık tek kadınlarda finalin adı 'Osaka-Kvitova'

Sivasspor'dan transfer açıklaması

Netmarble dünyanın en büyük 5 mobil oyun firmasından biri oldu