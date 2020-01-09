MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriCedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!
GeriBasketbol Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 09.01.2020 - 19:30,Son Güncelleme:/

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen milli oyuncularımız, bu gece Misli.com'da CANLI yayında olacak! İşte detaylar...

Bu bir ilandır

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ve Philadelphia 76ers ile başarılı maçlar çıkartan Furkan Korkmaz, bu gece CANLI yayınla Misli.com'da olacak...

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.comda CANLI YAYINDA

CLEVELAND, DETROIT DEPLASMANINDA!

Doğu Konferası'nın son takımları arasında yer alan Cleveland Cavaliers, 10. sırada olup play-off kovalayan Detroit Pistons'a konuk olacak.

Blake Griffin ve Reggie Jackson'dan faydalanamayacak olan Detroit karşısında, Cleveland galibiyeti için açılan iddaa oranı 2,65 ve dikkat çekici!

Misli.com'a hemen buradan üye ol, Cedi Osman'ın takımına iddaa oyna!

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.comda CANLI YAYINDA

HEM CEDİ, HEM DE FURKAN CANLI YAYINDA!

Gordon Hayward'dan faydalanamayan Boston Celtics ile karşılaşacak olan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, son 5 maçının sadece 1'ini normal sürede kazanabildi.

Misli.com'a üye ol, TEK MAÇ fırsatıyla bu kritik maça iddaa oyna!

Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar, hepsi Misli.com'da!

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle