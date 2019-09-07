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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
07.09.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Cedi Osman: "Olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz"

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Cedi Osman: "Olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz"
Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Cedi Osman, Karadağ galibiyetini yorumladı.

 2019 FIBA Dünya Kupası klasman O Grubu ilk maçında Karadağ'ı 79-74 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncuları Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu, olimpiyat elemeleri için iddialarını sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

Karadağ karşısında başarılı performansıyla galibiyette rol oynayan Cedi Osman, oyuna enerji koymaya çalıştıklarını belirterek, "Böyle maçlara motive olmak zordur. Özellikle ilk üç çeyrek düşük enerjiyle oynadık. 35 dakika boyunca maçın içinde kalmayı başardık, sonrasındaki 5 dakikada gösterdiğimiz karakter ve performans önemliydi." dedi.

Karadağ'ı yenerek olimpiyat elemeleri için ilk hedeflerini aştıklarını kaydeden Cedi Osman, "Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde zorlu Yeni Zelanda maçı var. İyi oynayan takım. Bir önceki grupta Brezilya ve Yunanistan'ı zorladılar. Bu karşılaşmaya da en iyi şekilde motive olup kazanarak olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 


- Melih Mahmutoğlu: "Kazanmayı bildik" 

Milli takımın skorer oyuncularından Melih Mahmutoğlu ise böyle maçları oynamanın zor olduğunu anlatarak, şunları söyledi: 

"Hazırlanmak zor. Hedefimiz daha yukarıydı ama olmadı. Artık geriye bakmaya gerek yok. Karadağ karşısında geriden geldik, zor oldu. Karakter gösterdik ve sonunda kazanmayı bildik. FIBA'nın kuralları var, onlara uymaya çalışıyoruz. Her oyuncu için bu iki maç zor olur. Yeni Zelanda'yı yenip olimpiyat elemeleri hakkını kazanmak için elimizden geleni yapacağız." 

Hakemleri eleştiren Melih, "İspanya-İtalya maçını da izledim. Datome de hakemlerle ilgili konuşmuş. Biz oyuncular bizden isteneni yapmaya çalışıyoruz. Hakemlerin bu seviyede olmadığını ben de söyleyebilirim. Oralara fazla takılmayıp en iyi şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı. 

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