Cedi Osman en skorer oldu, galibiyeti getirdi
Amerikan Basketbol Ligi'nde Milli basketbolcumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Phoenix Suns'ı 111-98 mağlup etti.
Takımının en skorer ismi olan ve galibiyette başrolü oynayan Cedi Osman 33 dakikada (5/8 üçlük, 2/4 ikilik) 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle oynadı. Cavs'ta Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı.
Curry'nin 36 sayısı Warriors'a galibiyeti getirdi
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı.
Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı. Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı.
Sonuçlar:
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98
Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102
Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113
Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 125-123
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-106
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle