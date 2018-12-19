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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
19.12.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Cedi 13 attı, Cleveland son saniyede kazandı!

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Cedi 13 attı, Cleveland son saniyede kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers, son saniye basketinin yardımıyla deplasmanda Indiana Pacers'ı 92-91 mağlup etti.

Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Larry Nance'in son saniye basketinin yardımıyla konuk olduğu Indiana Pacers'ı 92-91 yendi.

Bu sezonun 8'inci galibiyetine ulaşan Cavaliers'ta Rodney Hood 17 sayı ve 6 ribaunt, Nance 15 sayı ve 16 ribaunt, mücadeleye ilk 5'te başlayarak 40 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 13 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle takımının maçı kazanmasında önemli rol oynadı.

Sezonun 11'inci mağlubiyetini alan Pacers'ta Domantas Sabonis 17 sayı ve 8 ribaunt, Bojan Bogdanovic 14 sayı, Thaddeus Young 13 sayı, Myles Turner 12 sayı ve 10 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

- LeBron'un 36 sayısı yetmedi

Barclays Center'da oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 115-110 mağlup ederek sezonun 14'üncü galibiyetine ulaştı.

Nets'te D'Angelo Russell, eski takımına karşı 22 sayı ve 13 asistle oynayarak galibiyette başrolü oynadı. Joe Harris 19, Spencer Dinwiddie 18 sayı, Rondae Hollis-Jefferson ise 17 sayı ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağlayan oyuncular oldu.

Bu sezon 13'üncü kez kaybeden Lakers'ta all-star LeBron James 36 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Lonzo Ball 23 sayı ve 6 ribaunt, Kyle Kuzma ise 22 sayı ve 11 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 91-92
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-110
Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 115-110
Denver Nuggets-Dallas Mavericks: 126-118

NBA'de dün gecenin en iyi 3 hareketiNBA'de normal sezona dün gece oynanan 4 maçla devam edildi. Geceye damga vuran hareket ise LeBron James'i bloklayan Jarrett Allen'dan geldi.
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