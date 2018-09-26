Çaykur Rizespor Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. 26 Eylül 2018 Çarşamba günü başlayacak mücadelede, Çaykur Rizespor kendi sahasında Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, futbolseverlerin araştırmaları yoğunlaştı. Peki, Çaykur Rizespor Tarsus İdman Yurdu maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Çaykur Rizespor ile Tarsus İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında karşı karşıya gelecek. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu arasındaki mücadele öncesi, maça dair detaylar merak ve araştırma konusu oldu. İşte, Çaykur Rizespor Tarsus İdman Yurdu hakkında tüm detaylar...
26 Eylül Çarşamba akşamı Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak Çaykur Rizespor - Tarsus İdman Yurdu maçı 20.30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın hakemliğini yapacağı bu önemli karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Çaykur Rizespor'da, Okan Buruk ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Buruk, "Sosyal medya üzerinden Rizeliler destek verdiler. Bende onlarla birlikte olmak istedim. Takımı hakkettiğimiz yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk, bu maçla ilk kez takımın başında sahada yer alacak.
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