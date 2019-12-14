Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor, tek galibiyetini son karşılaşmada deplasmanda aldı 1-0. Karadeniz ekibi, rakibini Nisan 2008'den bu yana üst üste iki kez mağlup edemiyor. Şu an Süper Lig'de yer alan takımlar arasında Kasımpaşa'nın 2014/15'ten bu yana deplasmanda en fazla yendiği rakibi Rizespor. Evinde oynadığı son üç karşılaşmayı kazanan Rizespor, Aralık 2004'ten bu yana Süper Lig'de dört maçlık seri yakalayamıyor. Süper Lig'de dört maçtır sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa, son dört haftada puan alamayan iki takımdan biri.

Bu sezon iç saha maçlarında en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan Süper Lig takımı Rizespor. Süper Lig'in ilk 14 haftasında en fazla orta yapan takım olan Kasımpaşa, buna rağmen henüz kafa golü atamayan iki ekipten biri. Rizespor bu sezon skor olarak geriye düştüğü yedi Süper Lig maçını da kaybetti. Ligde şu ana kadar skor dezavantajını lehine çeviremeyen iki takımdan biri Karadeniz temsilcisi. Braian Samudio, Kasımpaşa'ya karşı forma giydiği iki Süper Lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Rizespor olan Mustafa Pektemek, rakibine karşı forma giydiği son iki karşılaşmada üç gol kaydetti. Ricardo Quaresma, geçen sezon Rizespor'a karşı forma giydiği son Süper Lig maçında üç asist yapmıştı.

Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa mücadelesi, Çaykur Didi Stadı'nda saat 15.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Kasımpaşa, Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa, bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, ligde oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı. Süper Lig'de son galibiyetini 9. haftada Göztepe ile deplasmanda oynadığı maçta alan lacivert-beyazlı takım, 12 puan ve averajla 15. sırada yer alıyor.

Tayfur Havutçu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Karim Hafez ile sakatlıkları süren David Pavelka, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan ve Olivier Veigneau karşılaşmada forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

Kulüp başkanı Hasan Kartal: "Kasımpaşa karşısında kazanarak alt sıralarla aramızdaki puan farkını artırmak istiyoruz"

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa'yı ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, kazanarak alt sıralar ile puan farkını artırmak istediklerini söyledi.



Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son maçta İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyeti hak etmediklerini, iyi oynamalarına rağmen tartışmalı bir gol ile 1-0 kaybettiklerini belirtti.

Hasan Kartal, kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve futbolcuların yaptıkları hatalardan sonra eleştirildiği gibi hakemlerin de hakkında bazı yaptırımların olması gerektiğini savundu.

Geçmişi unutup Kasımpaşa maçına odaklanmak zorunda olduklarına işaret eden Kartal, "İç saha maçlarında seyircimizin önemli desteğini görüyoruz. Bu maçta da onlara çok ihtiyacımız var. Kasımpaşa yeni hocası ile alt sıralardan kurtulmak istiyor. Biz de rakibimizin yaklaşmasına izin vermemeliyiz. Kasımpaşa karşısında kazanarak alt sıralarla aramızdaki puan farkını artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, takımın yanında yer alan taraftara teşekkür ederek, "Sezon başından bu yana her koşulda yanımızda olan bir topluluk var. Bu maçta da en büyük destekçimiz olacaklar. Tek beklentimiz bu maçta da 90 dakika sahada oyuncularımıza yardımcı olsunlar. İlk bugünın bitimine üç maç kaldı ve kolay maç yok. Zoru kolaya taraftarlarımız çevirecek." diye konuştu.