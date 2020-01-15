Çaykur Rizespor Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında karşı karşıya gelecek. Tuzlaspor'u eleyerek bir üst tura çıkan Galatasaray'da hedef, deplasmanda avantajlı bir skorla dönmek ve kendi sahasındaki maç için avantaj sağlamak. İşte, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...

Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, bu akşam saat 20.30’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak. Müsabaka, ATV ekranlarınan canlı olarak yayınlanacak.

Bu maçın rövanşı, 23 Ocak Perşembe günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak. Turu geçen taraf çeyrek finala yükselerek yarı final için mücadele verecek.



MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Umar, Diomande, Vetrih, Oğulcan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer, Falcao

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Galatasaray ligin ilk yarısının en az gol yiyen takımı oldu.

Galatasaray’ın son 5 resmi maçı 2.5 gol üzeri tamamlanırken bu 5 maçın 4’ü ise 3.5 gol üzeri bitti.

Rizespor’un ligdeki son 5 maçının ilk yarısında gol atıldı.

Rizespor çıktığı son 10 resmi maçın 8’inde gol yedi.

İki ekip arasında 1 Kasım’da oynanan mücadeleyi 2-0’lık skorla Galatasaray kazanmıştı.

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