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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.11.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor 3-1 Konyaspor

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Çaykur Rizespor 3-1 Konyaspor

Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Çaykur Rizespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip maçın henüz 3. dakikasında Oğulcan'ın golü ile 1-0 öne geçti. 10. dakikada ise Umar Çaykur Rizespor'u 2-0 öne geçirdi. Bu golden 1 dakika sonra Konyaspor'da Milosevic attığı golle durumu 2-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise Yan Sasse 74. dakikada attığı golle takımını 3-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Çaykur Rizespor 3-1 Konyaspor

MAÇTAN DAKİKALAR 

2. dakikada Konyaspor savunmasının hatalı pasının ardından topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

9. dakikada sağ kanattan topla buluşan Oğulcan çizgi dibine kadar inerek yaptığı ortada ceza sahası içinde Umar kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

11. dakikada Melnjak'ın ayağından seken topla ceza sahası dışında buluşan Milosevic'in gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 2-1

37. dakikada Attamah'ın pasında ceza sahası içinde Samudio'nun şutunda Skubic topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

53. dakikada Milesovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, sekerek filelere gitmekte olan topu kaleci Zafer Görgen, yatarak kornere çeldi.

61. dakikada Attamah'ın ara pasında ceza sahası içerisine giren Samudio'nun bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı yatarak topu kontrol etmeyi başardı.

71. dakikada maçın birinci yardımcı hakemi Ekrem Kan'a tepki gösteren Çaykur Rizespor antrenörü Korhan Özen'e maçın hakemi Halis Özkahya tarafından sarı kart gösterildi.

74. dakikada Melnjak'ın ara pasında topla buluşan Sasse savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Bu futbolcunun bekletmeden plase vuruşunda top kalesi Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gitti: 3-1

90 2. dakikada Attamah'ın sağdan ceza sahası içerisine pasında Sasse'nin penaltı noktasında düzeltip vuruşunda, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Orhan Ovacıklı (Dk. 90 3 Moroziuk), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Attamah, Vetrih (Dk. 65 Sasse), Umar, Samudio (Dk. 90 Scepovic), Oğulcan Çağlayan
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubix, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun (Dk. 46 Shengelia), Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 82 Hurtado), Ömer Ali Şahiner, Miya, Milosevic (Dk. 70 Daci), Bajic
Goller: Dk.3 Oğulcan Çağlayan, Dk. 10 Umar, Dk. 74 Sasse (Çaykur Rizespor), Dk.11 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor)

Çaykur Rizespor 3-1 Konyaspor

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