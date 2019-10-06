Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriÇaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
GeriSpor Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
06.10.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Süper Lig'de 7. hafta maçlarından biri Çaykur Rizespor-Trabzonspor arasında gerçekleşti. Çaykur Rizespor, Melnjak'ın 24. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Trabzonspor 73. dakikada Sörloth'ün golü ile beraberliği yakaladı. Trabzonspor 90. dakikada Nwakaeme ile maçta 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor, Rize deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

Maçtan önemli dakikalar 

6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.
23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
45 2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.
50. dakikada Pereira'nın ceza yayı sağ çaprazı üzerine pasında, Abdulkadir Parmak'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
57. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak filelere gitmekte olan topu direk dibinden çeldi.
61. dakikada Boldrin'in kendi yarı sahasından pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın yaklaşık 40 metre topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.
73. dakikada Sturridge'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti:
1-1.
81. dakikada Chatziisaias'ın sağdan penaltı noktasına pasında Oğulcan Çağlayan'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Sturridge'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, direğin üstüne çarpan top auta gitti.
90. dakikada deplasman ekibi 2-1 öne geçti. Kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza yayı üzerine uzun gönderdiği topu Sörloth kafa ile ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
Mücadeleyi, bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah Durak, Diomande (Dk. 83 Vetrih), Boldrin (Dk. 79 Sasse), Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 Scepovic), Samudio
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini (Dk. 63 Sturridge), Hüseyin Türkmen, Novak (Dk. 31 Doğan Erdoğan), Obi Mikel, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Dk. 90 1 Campi), Sörloth
Goller: Dk. 23 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 73 Sörloth, Dk. 90 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Obi Mikel, Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 14 Chatziisaias, Dk. 33 Diomande, Dk. 68 Boldrin, Dk. 75 Moroziuk, Dk. 90 3 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)

 

Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Serdal Adalı: Aday olmak istiyorum
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Süper Lig puan durumu | Süper Lig 7. hafta toplu sonuçlar
Kayserispor'da Bedir'in ardından Karaman da istifa etti!