Cavs'dan kötü haber! Forma giyemeyecek
Cleveland Cavaliers’ın Kanadalı pivotu Tristian Thompson’ın sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Sezon başında yine sağ bileğinden geçirdiği sakatlık sebebiyle 1 ay oynayamayan Tristian Thompson’un durumu belirsizliğini korusa da Cavs cephesi aynı sakatlık tekrar yaşandığı için endişeli.
Tristian Thompson bu sezon 45 maçta 6.3 sayı ve 6.5 ribaund ortalamaları ile oynadı. (NBAgünlükleri)
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