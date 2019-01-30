Cavaliers, Wizards'ı mağlup etti! Cedi'den 26 sayı...
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 116-113 kazandıkları Washington Wizards maçında 26 sayı, 7 asist ve 5 ribaunt üretti. Son topta yaptığı savunmayla alkış aldı.
Cleveland Cavaliers, ağırladığı Washington Wizards'ı 116-113 mağlup ederek üst üste 2. karşılaşmasını kazandı.
Cavaliers'ı galibiyete, 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 2 top çalma, 1 blokla oynayan Cedi Osman ve 28 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Jordan Clarkson taşıdı.
Cedi Osman'ın son topta rakibine yaptığı savunma alkış aldı.
Wizards cephesinde Bradley Beal'ın 31 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 121-105 yendiği mücadelede 3 sayı kaydetti.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-113
Detroit Pistons-Milwaukee Bucks: 105-115
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 117-126
Brooklyn Nets-Chicago Bulls: 122-117
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 116-121
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 126-124
Los Angeles Lakers-Philadelphia 76ers: 105-121
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle