Cavaliers, LeBron ile kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda 3'üncü sırada yer alan Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 115-108 yendi.



Sezonun 28'inci galibiyetini alan Cavaliers'ta LeBron James 26 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla bu sezon 8'inci kez "triple-double" yaptı. JR Smith 23 sayıyla skora destek verirken, Kevin Love 10 sayı ve 13 ribaunt, Tristan Thompson ise 10 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.



Bu sezon 23'üncü kez kaybeden Pacers'ta Victor Oladipo 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Domantas Sabonis 17 sayı ve 11 ribaunt, Darren Collison 19 sayı, 7 asist ve 6 top çalmayla oynadı.



Pelicans, maçı kazandı ama Cousins'ı kaybetti

Batı Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde New Orleans Pelicans, konuk ettiği Houston Rockets'ı 115-113 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı.



Pelicans'ta Anthony Davis 27 sayı ve 11 ribaunt, Jrue Holiday 21 sayı ve 7 asist, Darius Miller 20 sayıyla skor yükünü üstlenirken, DeMarcus Cousins ise 15 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaptı.



Öte yandan, karşılaşma sırasında sakatlanan all-star Cousins'in aşil tendonunda yırtık tespit edildiği ve sezonu büyük ihtimalle kapattığı açıklandı.



Bu sezon 13'üncü kez kaybeden Rockets'ta Chris Paul 38 sayı ve 8 asist, James Harden 23 sayı ve 11 asist, Eric Gordon ise 27 sayı kaydetti.



İlyasova'nın 11 sayısı yetmedi

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde ise Charlotte Hornets, özellikle son periyottaki etkili performansının yardımıyla konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-110 mağlup etti.



Sezonun 20'nci galibiyetine imza atan Hornets'te Kemba Walker 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Dwight Howard 18 sayı ve 15 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist ve Nicolas Batum 19'ar sayı kaydetti.



Bu sezon 34'üncü mağlubiyetini alarak konferansında son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 26, Taurean Prince 21 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 ribauntla maçı tamamladı.

NBA'e 7 maçla devam edilecek.



Sonuçlar

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 121-110

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 115-108

Toronto Raptors-Utah Jazz: 93-97

Chicago Bulls-Los Angeles Lakers: 103-108

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers: 100-109

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 116-91

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 115-113

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 93-107

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 78-97

Phoenix Suns-New York Knicks: 85-107