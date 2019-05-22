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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.05.2019 - 14:41, Son Güncelleme:

Caster Semenya'dan flaş karar! 3 bin metrede yarışacak...

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Güney Afrikalı dünya ve olimpiyat şampiyonu atlet Caster Semenya, gelecek ay Prefontaine Classic'te 3 bin metre kategorisinde yarışacak.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik yapılan kural değişikliğini Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) onaylamasının ardından Caster Semenya'nın yarışacağı kategori belli oldu.

Yeni kurallar gereği, iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde ettiği 800 metre kategorisinde hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde yarışabilecek Semenya, ilaç kullanmasını gerektirmeyen 3 bin metre kategorisine katılma kararı aldı. 28 yaşındaki atlet, 30 Haziran'da ABD'de düzenlenecek Prefontaine Classic'te piste çıkacak.

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Güney Afrikalı atletin, Katar'ın başkenti Doha'da eylül ayında düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hangi kategoride yarışacağı ise henüz bilinmiyor.

IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara ancak hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde izin verileceğini duyurmuştu. CAS, Caster Semenya'nın testosteron hormonu sınırlamasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu ise ay başında reddetmişti.

Caster Semenyadan flaş karar 3 bin metrede yarışacak...

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