CAS'tan Chicherova'ya kötü haber

CAS'tan yapılan açıklamada, 2008 Pekin Yaz Olimpiyatları'nda uzun atlama dalında elde ettiği bronz madalyası Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından geri alınan Chicherova'nın itirazının reddedildiği belirtildi.
IOC, Chicherova'nın 2008 Pekin'deki tahlillerini yeni teknolojik gelişmelerin ardından geçen yıl yeniden incelemiş ve dopingli maddeye rastlamıştı. Geriye dönük olarak 2008'deki olimpiyatlardan ihraç edilen Rus sporcunun madalyası da geri alınmıştı.
Chicherova, 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda da aynı kategoride altın madalya elde etmişti.