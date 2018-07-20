Carmelo'nun da içinde bulunduğu üçlü takas...
NBA'de son dönemdeki flaş takaslara bir yenisi daha ekleniyor. Gerçekleştirilecek olan üçlü takasta Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks ve Philadelphia 76ers rol oynayacak. Durumu merak edilen isimlerden Carmelo Anthony de bu takasla birlikte OKC Thunder'a veda ediyor.
Oklahoma City Thunder, gerçekleştirilecek takasta; Alman guard Dennis Schröder (1.85-1993) ve Fransız forvet Timothé Luwawu-Cabarrot'yu (1.98-1995) kadrosuna katacak.
Atlanta Hawks, bu takas sonrasında yıldız isim Carmelo Anthony (2.03-1984) ile birlikte Justin Anderson (1.98-1993) ve 2022 NBA draftinin korumalı 1. tur seçim hakkını aldı.
Philadelphia 76ers ise takas sonrasında pivot Mike Muscala'yı (2.11-1991) kadrosuna katıyor.
Öte yandan All Star forvet Carmelo Anthony, bu takasla kadrosuna katılacağı Atlanta Hawks'ta kalmayacak.
Takas sonrasında çıkışını alacak olan Anthony, serbest oyuncu statüsüne geçtikten sonra Las Vegas'ta Houston Rockets ve Miami Heat ile görüşmelerde bulunacak.
Houston Rockets, Carmelo Anthony için şu aşamada en önemli aday olarak görünüyor. (Sportando)
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