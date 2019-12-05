CANLI | Kırklarelispor - Gaziantep FK
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 2. Lig ekibi Kırklarelispor sahasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı Yiğit Arslan yönetiyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, İbrahim Sürgülü, Bahadir Çiloğlu, Burak Sürmeli, Caner Koca, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı, Deniz Ataç, Mert Sinan Pekesen
Gaziantep FK: Yuri Lodygin, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Furkan Soyalp, Bartlomiej Pawlowski
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