Canlı izleme şansı: Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Atletico Madrid Atletico Madrid maçı La Liga'da üst sıralara yön verecek. Liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i alt edebilmek için Atletico Madrid karşısına kazanmak zorunda olan Barcelona, deplasmanda zorlu bir mücadele verecek. Peki, Diego Simeone'nin çıkaracağı kadroya karşılık Valverde'nin hamlesi nasıl olacak? İşte, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorusunun cevabı ve karşılaşmayı canlı izleme şansı
La Liga heyecanı Atletico Madrid Barcelona maçı ile devam ediyor. Bir süredir ülkemizde yayıncı kuruluş bulunmaması nedeniyle takip edilemeyen La Liga, Atletico Madrid Barcelona maçı ile yeniden futbol heyecanına ortak edecek. Peki, Atletico Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmayı canlı izleme şansı hakkında detaylı bilgiler
ATLETİCO MADRİD BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLİR?
La Liga'nın 15. Hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlayacak. 1 Aralık Pazar günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele D-Smart kanalı olan Spor Smart üzerinden canlı izlenebilecek.
Karşılaşma D-Smart'ın online platformu D-Smart Go üzerinden de üyelik satın alınması halinde takip edilebilecek.
D-SMART GO NEDİR?
D-Smart GO ile günlük yayın akışına bağlı kalmadan TV kanallarını izleyebilirsiniz. En sevdiğiniz filmleri, tüm dünyada ses getiren dizileri, birbirinden heyecanlı maçları, vahşi yaşamı evinize getiren belgeselleri, haber, yemek, çocuk, müzik programlarını istediğiniz zaman istediğiniz yerde izleyebilirsiniz.
D-Smart GO’da sahip olduğunuz paket dahilindeki içerikleri izleyebilirsiniz. D-Smart GO paket detaylarına www.dsmartgo.com.tr/paketler adresinden ulaşabilirsiniz.
D-Smart GO’ya aşağıdaki ortamlardan ve cihazlardan erişebilirsiniz:
www.dsmartgo.com.tr web sitesinden,
IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletinize kuracağınız D-Smart GO uygulaması ile,
Samsung ve LG marka akıllı TV’lerinize kuracağınız akıllı TV uygulaması ile. (Diğer TV markaları için uygulama geliştirmeler devam etmekte olup yakında yayınlanacaktır..)
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KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER
- Atlético Madrid, Barcelona'yı La Liga'da Şubat 2010'dan bu yana mağlup edemiyor (2-1).
- La Liga'da çıktığı son dört deplasman maçının üçünü kazanan Barcelona (1M), daha önceki beş dış saha karşılaşmasında galip gelememişti (2B 3M).
- Bu sezon La Liga'da ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Barcelona (7). Atletico Madrid ise şu ana kadar bu şekilde gol atamayan iki ekipten biri konumunda (Real Sociedad ile birlikte).
- Barcelona forveti Luis Suárez, Atletico Madrid'e karşı forma giydiği 15 resmi maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 4 asist).
- Atlético Madrid'i çalıştıran Diego Simeone, Barcelona ile karşılaştığı 25 resmi maçın sadece ikisini kazanabildi (9B 14M).
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