Canlı | El Clasico başladı! Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda?

İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Rakitic, De Jong, Roberto, Messi, Griezmann, Suarez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Bale, Benzema

Maçın hakemi Alejandro Hernandez daha önce 3 defa daha El Clasico yönetmiş ve 17 defa sarı kartına başvururken, 3 kere de kırmızı kartını çıkarmıştı.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, El Clasico'yu değerlendirdi...

EL CLASİCO CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

EL CLASİCO ÖNCESİNDE HER İKİ TAKIMIN PUANLARI EŞİT



El Clasico maçı öncesinde her iki takım da ligde 35'er puanda bulunurken, Barcelona averajla Real Madrid'İn önünde liderlik koltuğunda oturuyor.



Real Madrid'de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona'da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor.



Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın golcüleri Lionel Messi ve Karim Benzema'nın ligde 12'şer golü olması dikkati çekiyor.



El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 96, Real Madrid'in de 95 galibiyeti bulunuyor.



Nou Camp Stadı'nda oynanacak 243. El Clasico'yu ev sahibi takımın kazanması halinde farkın açılması, Real Madrid'in kazanması durumunda ise eşitliğin sağlanması söz konusu olacak.