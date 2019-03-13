CANLI Bayern Münih - Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında, Bayern Münih ile Liverpool karşı karşıya geliyor.
İngiltere'de oynanan maçta ekipler kalecileri geçemezken, mücadele 0-0 eşitlikle sona ermişti.
Bayern Münih'in ilk 11'i: Neuer, Rafinha, Sule, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry, James Rodriguez, Ribery, Lewandowski.
Liverpool'un ilk 11'i: Alisson, Robertson, Virgil van Dijk, Matip, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Henderson, Milner, Mane, Salah, Firmino.
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