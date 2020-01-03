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Spor Arena
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:29,Son Güncelleme:/

Canlı | Anadolu Efes Khimky

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Canlı | Anadolu Efes Khimky

THY Avrupa Ligi'nde 17. haftada maçında Anadolu Efes ile Khimky karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım servisinden anbean takip edebilirsiniz.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta maçında Khimky'i konuk ediyor.

 

Canlı | Anadolu Efes Khimky

CANLI BAHİS İÇİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki ekip arasında oynanan son 3 maçı da Anadolu Efes kazandı.

- Khimki, bu maça kadar Euroleague’de deplasmanda oynadığı 9 maçın 7’sini kaybetmişti.

- Khimki, bu maç öncesinde sezonun en fazla sayı yiyen ekibiydi.

Canlı | Anadolu Efes Khimky

 

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Canlı | Anadolu Efes Khimky

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