CANLI | ABD - Yunanistan | FIBA Dünya Kupası maçı...
2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki 2. tur maçları oynanıyor. ABD ile Yunanistan arasındaki mücadeleyi anbean, 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebilirsiniz...
A Milli Erkek Basketbol Takımımız ile aynı grupta yer alan ABD, bir üst tura lider olarak çıkmıştı.
Geçtiğimiz sezonun NBA'de normal sezon MVP'si Giannis Antetokounmpo ve Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Kostas Sloukas önderliğindeki Yunanistan, ABD karşısında parkede mücadele ediyor.
İlk 5'ler...
ABD: Walker, Tatum, Harris, Turner, Lopez.
Yunanistan: Sloukas, Antetokounmpo, Bourousis, Printezis
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