Canizares'in acı günü! Spor dünyası yasta...
Real Madrid ve Valencia'nın eski file bekçisi Santiago Canizares sosyal medya hesabından 5 yaşındaki oğlunu kaybettiğini açıkladı.
Real Madrid ve Valencia'nın efsane kalecilerinden Santiago Canizares, sosyal medya hesabından acı bir haber paylaştı.
İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen eski kaleci, nadir görülen bir hastalığı olan 5 yaşındaki oğlunun ölüm haberini verdi.
Bu haber sonrası futbolseverler İspanyol eldivene taziye mesajları atarken, İspanya da yasa boğuldu.
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