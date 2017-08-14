CANIMIZI ACITIYOR

Usain Bolt'un kariyerinin son yarışından dramatik bir sonla ayrılması; dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Jamaikalı atlet; 4x100 metre finalinde adalesine giren kramp nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı. Jamaikalı atlet Yohan Blake; takım arkadaşı Bolt'u ve hayranlarını hayal kırıklığına uğratan anları değerlendirdi. Blake, 4x100 metre finalinin rötarlı başlamasından yakındı. Yohan Blake, piste çıktıktan sonra yaklaşık 40 dakika bekletildiklerini ve bu esnada 2 madalya töreninin düzenlendiğini belirtti. Bu nedenle soğuduklarını söyleyen Jamaikalı atlet, "Onun gibi gerçek bir efsane ve gerçek bir şampiyonun böyle zor anlar yaşadığına tanık olmak; canınızı acıtıyor" ifadelerini kullandı.

Olimpiyat şampiyonu atlet Michael Johnson da Bolt'un dramatik vedasını değerlendirdi. Johnson, "Bolt son yarışının böyle noktalanmasını istemezdi. Eminim ki bitiş çizgisini geçmek isterdi. Onu daha önce görmediğimiz bir şekilde görmek büyük hayal kırıklığı" diye konuştu.