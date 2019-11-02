Can Öncü Malezya GP'de!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriCan Öncü Malezya GP'de!
GeriMotor Sporları Can Öncü Malezya GP'de!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Motor Sporları
02.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Can Öncü Malezya GP'de!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can Öncü Malezya GP'de!

Türk motosikletinin en önemli genç temsilcilerinden biri olan Can Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası on sekizinci yarışı olan Malezya’da piste çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan 15 yaşındaki Red Bull sporcusu Öncü, geçen sezon Moto3’te de çıktığı ilk ve tek yarışı olan Valencia Grand Prix’sini kazanmayı başarmıştı.

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Can Öncü, 2019 Moto3 Dünya Şampiyonası’nda 18'inci yarışına çıkıyor. 2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup’ta şampiyon olan Red Bull sporcusu Can Öncü, Pazar günü Malezya’da Sepang Pisti’nde podyumu kovalayacak. Yarış TSİ 07.00’de başlayacak.

Şampiyon Marc Marquez de sahne alıyor

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan MotoGP’de de sezonun 18’inci yarışı da Malezya’da koşulacak. 5.5 kilometre uzunluğundaki Sepang Pisti’ndeki yarışa Red Bull sporcusu Marc Marquez pilotlar şampiyonu olarak çıkacak. Moto GP’nin 15’inci yarışı olan Tayland yarışını zirvede tamamlayarak kariyerinin 6’ncı MotoGP, toplamda 8’inci Dünya şampiyonluğunu kazanan İspanyol sporcu, üst üste 4’üncü kez mutlu sona ulaşmış oldu. Red Bull sporcusu Marquez’in şampiyon unvanı ile çıkacağı Pazar günkü Malezya mücadelesi TSİ 10.00’da başlayacak ve 20 tur sürecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle