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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.05.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Ç.Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 3.lük mücadelesi

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Ç.Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 3.lük mücadelesi

Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'in son haftasında çekişmeli mücadele izleyicilerle buluşacak. Üçüncü olabilmek için mutlak galibiyet elde etmenin peşinde olacak olan Trabzonspor, Çaykur Rizespor karşısında çetin bir mücadeleye çıkacak. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Ligin son haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, çekişmeli olduğu rakibi karşısında prestijini koruma amacı taşıyacak. Peki, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ÇAYKUR RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 34. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor, Trabzonspor karşısında mücadele edecek. 24 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği mücadelenin yardımcılığını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan üstlenecek.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bugün Rize'de oynanacak maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı.

RİZE'DEKİ MAÇLAR

Rize'de oynanan karşılaşmaların 7'sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

ÇÖREKÇİ'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Trabzonspor, iç transferde sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kamil Ahmet Çörekçi ile 1 Haziran 2019 tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uzatma opsiyon hakkının da kulübe ait olduğu anlaşmayla oyuncuya 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödeneceği kaydedildi.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-2022 sezonu için 3 milyon lira garanti ücret ödeneceği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte oyuncu 2019-2020 sezonunda 25 Süper Lig maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşme 2021-2022 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-2021 sezonu garanti ücret 3 milyon lira ve uzatılacak olan 2021-2022 sezonu garanti ücreti ise 3 milyon 250 bin lira olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonu uzatma hakkı olacaktır."

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