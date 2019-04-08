Ç.Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 13 maçtır kazanamıyor!
Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ile Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilmeye devam ediliyor. Tarihi boyunca 45 kez sahaya çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a karşı 46. mücadelesini deplasmanda verecek. Peki, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçı, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş arasında oynanacak. Rize deplasmanında daha önce 18 kez mücadele veren Beşiktaş, bu müsabakaların 6'sını kaybederken, 9 karşılaşmadan ise galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
ÇAYKUR RİZESPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk edecek. 8 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadelede Ali Saygın Ögel ve Erdinç Sezertam yardımcılıkları üstlenecek.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde bugün 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 6 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 60 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 33 gol attı.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.
ÇAYKUR RİZESPOR 13 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 13 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 13 maçtan 9'unu yitirdi, 4'ünde berabere kaldı.
RİZE'DEKİ MAÇLAR
Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize'de yapılan 16 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 4 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, deplasmanda 9 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 21, yeşil-mavililer ise 18 gol attı.
Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.
BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.
Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.
Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.
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