Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i transfer etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Akdeniz ekibinin 1,82 boyunda ve 30 yaşındaki Burcu Çiğil'i transfer ettiği belirtilerek "Ailemize hoş geldin Burcu" denildi.
Tecrübeli oyuncu, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.
Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...
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