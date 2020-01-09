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Basketbol
AA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 16:41,Son Güncelleme:/

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i transfer etti

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Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i transfer etti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Burcu Çiğil'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Akdeniz ekibinin 1,82 boyunda ve 30 yaşındaki Burcu Çiğil'i transfer ettiği belirtilerek "Ailemize hoş geldin Burcu" denildi.

Tecrübeli oyuncu, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti. 

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