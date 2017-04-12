Büyük final öncesi takımlar ne durumda?

BAU.SuperMassive, yarı finalde 1907 Fenerbahçe ile eşleşmişti ve ligi ilk sırada tamamlayarak eşleşme ağacına yarı finalden başlamıştı.

Sezon boyunca hep istedikleri oyunu en başarılı şekilde sahaya yansıtan ekip konumunda görmeye alıştığımız BAU.SuperMassive, 1907 Fenerbahçe karşısında ilk maça tutuk başladı. Erken oyunun makro kararlarında ve oyun içi objektifler konusunda ısrarcı davranan 1907 Fenerbahçe ekibi, BAU.SuperMassive’in alışılageldik oyun yapısını kırarak ilk maçı belirgin bir üstünlük kurarak kazanmasını bildi. Fakat bu oyunlarını serinin diğer maçlarına taşımayı başaramayınca, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan taraf BAU.SuperMassive oldu.

Bizler de bu seride Zeitnot’un ligin en istikrarlı ve dengeli saldırı gücü taşıyıcılarından biri olduğunu bir kez daha izleme şansı bulduk. fabFabulous’un ve Naru’nun koridorlarında geriye düşseler de geride oyunu kabul ederek rakipleriyle aralarındaki farkı kapatmak için doğru hamleye kadar bekleyen sabırlı performansları, bu serinin kırılma noktasındaki belirleyici unsurlardan birisiydi. Bu sahnede kendilerini görmeye çok alıştığımız bu iki isim, tecrübelerini konuşturmayı bildi. Dumbledoge için ise söylenecek çok fazla bir şey yok; tartışmasız ligin en iyi destek oyuncusu ve oynadığı her oyunda -hala- kendini aşan performanslar sergiliyor.



Oyunfor.CREW ise yarı finalde Team Aurora’nın rakibiydi ve bu iki denk takımın serisi adeta nefes kesti. Destek rolünde bir Brand ve ormancı rolünde Camille gibi değişik tercihler izlediğimiz bu serinin dengeli giden ilk maçında, oyunu kapatmasını bilen taraf Oyunfor.CREW ekibi oldu. İkinci maçta ise, aldığı 3 alev 2 dağ ejderinin verdiği ekstra bonuslarla rakibini süpüren taraf yine Oyunfor.CREW ekibiydi. Üçüncü maça Mojito’ya çare arayan Team Aurora; Taikki için Evelynn’i, Zergsting için ise Brand’i kitledi. Taikki, Evelynn baskısını tüm koridorlara taşımasını bildi. Zergsting ise Brand ile birlikte takım savaşlarında muazzam hasarlar çıkardı. Alınan üç dağ ejderinin takviyesi ile birlikte kuleleri ve inhibitörleri de çok hızlı bir şekilde indiren Team Aurora, serinin üçüncü maçını kazanarak durumu 2-1’e taşıdı. Dördüncü ve son maçta oyun başında Mojito’nun çıkardığı skorlarla maça üstün başlayan Oyunfor.CREW, bu üstünlüğünü ve psikolojik avantajını maçın sonuna kadar koruyarak kazandı ve 3-1’lik skorla adını KMF’ye yazdıran diğer ekip oldu.



BAU.SuperMassive-Oyunfor.CREW eşleşmesine baktığımızda ise oyunun erken aşamasının büyük önem taşıdığını söyleyebiliriz. Son maçlara baktığımızda erken safhada öne geçen takımın ne kadar büyük bir avantaja sahip olduğunu ve rakibi kolayca kartopu efektine sürükleyebildiğini bir çok kez görme fırsatımız oldu. Bu iki ekip de bunu iyi kullanıyorlar. Oyunfor.CREW tarafında finaller boyunca çok etkili bir Mojito izledik. Favori şampiyonu Graves ile rakibe büyük bir baskı kuruyor. Bu baskıyı BAU.SuperMassive’e kurmak, diğer takımlara kurduğu kadar kolay olmayacaktır elbette; fakat Oyunfor.CREW ekibinde Wendelbo’nun artan performansı, Elwind’in yarattığı başlı başına üst koridor tehdidi, Godbro’nun kesintisiz agresif oyunu, Madness’ın kusursuza yakın saldırı gücü taşıyıcısı performansları bu ekibin en önemli silahları. Lakin buna karşı da BAU.SuperMassive’de oyunu geride kabul ettiği halde geriden gelmesini çok iyi bilen bir Zeitnot - Dumbledoge ikilisi var. Diğer oyuncularının performansları ligin çok üstünde olsa da bu ikiliye ayrı bir yer vermemiz gerekiyor; gerçekten çok tehlikeliler.



22 Nisan’da Kış Mevsimi’nin şampiyonu kim olursa olsun; çok keyifli bir final serisi izleyeceğiz.