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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Busenaz Sürmeneli: "Olimpiyat kotası kesmez, madalya lazım"

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Busenaz Sürmeneli: "Olimpiyat kotası kesmez, madalya lazım"

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Olimpiyat kotası Türk halkını kesmez, olimpiyat madalyası lazım." dedi.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli, dünya ikincileri Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Başkan Vekili Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekip, Ankara Green Park Otel'de basın toplantısı düzenledi.

Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, elde edilen başarının arkasında büyük bir ekibin olduğunu vurgulayarak "Takım kaptanı, antrenörlerimiz, arkamızda onlarca, binlerce insan, ailemiz, dua edenler... Onların yüzünü biraz güldürebildiysem ne mutlu bana." değerlendirmesinde bulundu.

Final maçında antrenörünün "Mehmetçik için savaş." diye seslendiğini ve bunun kendisini çok motive ettiğini aktaran Busenaz Sürmeneli, şunları söyledi:

"Mehmetçiğimiz için savaştım. Elimden geleni yaptım. Ağladım, duygulandım, gülmek kadar ağlamak da güzel. Takımımla gurur duyuyorum. Dünyanın en iyi takımları bizimle kamp yapmak istiyor. Bundan sonraki süreçte daha iyi çalımalıyız. Rakiplerimiz bize göre çalışıyor. Öncelikli hedef olimipat kotası ama olimpiyat kotası Türk halkını kesmez, madalya lazım. O madalyayı alıp sizin karşınıza çıkmak istiyorum. İnşallah sizleri, cephedeki askerlerimizi gururlandırım. Olimpiyatlara giden kadın boksörümüz yok. Umarım ilkler bu ekipten çıkacacak ve madalyayla dönecek."

- Gözgeç: "Mümkün olduğunca çok kota almak istiyoruz"

Federasyon başkanı Gözgeç, Dünya Şampiyonası'nda elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirterek, "Sistemli çalışma azmin eseridir." ifadesini kullandı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yüksek sayıda katılım için Avrupa ve dünya elemelerinde mücadele edeceklerini dile getiren Gözgeç, "Mümkün olduğunca çok kota almak istiyoruz. Avrupa ve dünyadaki başarımızı olimpiyat madalyalarıyla üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- Elif Güneri: "Umarım iyi örnek olabiliyorumdur"

Dünya ikincisi Elif Güneri, şampiyonada çok güzel maçlar olduğunu belirterek "Takım arkadaşlarım ellerinden geleni yaptı. Kendimiz için bir şey yapmıyoruz ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için yapıyoruz." dedi.

Şampiyonada takım olarak eksiklerini görme imkanını bulduklarını deli getiren Elif Güneri, "Eksiklerimiz vardı onları gördük. Biz sadece boks yapmıyoruz bizim amacımız örnek olmak. Elimizden birileri tuttu bir yerlere geldik. Örnek olmalıyız, inatçı olmalıyız, çocuklarımız spor yapmalı umarım iyi örnek olabiliyorumdur." değerlendirmesinde bulundu.

- Buse Naz Çakıroğlu: "Mehmetçiğimizin devletimizin arkasındayız"

Gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, "Mehmetçiğimizin devletimizin arkasındayız." diye konuştu.

Ocak ayından beri kamplarda yoğun çalıştıklarını vurgulayan Buse Naz Çakıroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Neler yapabileceğimizi görmek istiyorduk. Olimpiyatta altın almamamız için bir neden olmadığını gördük. Çok inançlı bir kadroyuz, inanmazsak başaramayız. Birbirimize çok inanıyoruz. Olimpiyata gideceğimize, madalya alacağımıza inanıyoruz. Çok anlamlı bir devletin sporcularıyız. Bunun kıymetini biliyoruz. Önemli olan elimizden geleni yaptığımıza emin olmak. Barış Pınarı Harekatı'nda bizim için yüreğini ortaya koyan Mehmetçiğimizin, devletimizin arkasındayız."

Konuşmaların ardından katılımcılar hep beraber asker selamı verdi ve fotoğraf çektirdi. 

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