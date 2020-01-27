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İHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 11:06,Son Güncelleme:/

Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı

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Bursaspor'da Musa Araz ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da sezon başında Konyaspor'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Musa Araz'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan yeşil-beyazlılar, bekleneni veremeyen oyuncular ile de yollarını ayırıyor. Sezon başında Konyaspor'dan kiralanan Musa Araz ile anlaşılarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bursaspor formasıyla 3'ü lig, 3'ü de kupa olmak üzere toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, yalnızca bir asist yapma başarısı gösterdi.

Bursasporda Musa Araz ile yollar ayrıldı

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