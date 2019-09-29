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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.09.2019 - 16:03, Son Güncelleme:

Bursaspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı!

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Bursaspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı!

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında Bursaspor, TOFAŞ'ı 80-76 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Bursaspor: Olaseni 4, Freeman 20, Christopher Jones 14, Perry Jones 18, Tuğberk Gedikli, Riley 9, Tevfik Akdamar 7, Ender Arslan 6, İzzet Türkyılmaz 2

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, White 5, Phillip 12, Lojeski 10, Williams 28, Muhaymin Mustafa 6, Berkan Durmaz, Muhsin Yaşar 8

1. Periyot: 18-16
Devre: 41-34
3. Periyot: 55-52

Beş faulle çıkanlar: Williams 39.19 (TOFAŞ), Olaseni 39.49 (Bursaspor)

Karşılaşmaya Freeman, Olaseni ve Jones'in üst üste sayılarıyla hızlı başlayan Bursaspor, 3. dakikayı 8-2 önde geçti. Kısa oyuncularıyla 6. dakikada 12-5'lik skora ulaşan yeşil-beyazlılara TOFAŞ, Williams ve Barış Ermiş'in dış hücumlarıyla karşılık verince 7. dakikada 12-12 eşitlik oluştu. Freeman'ın ön plana çıktığı kalan dakikaları iyi değerlendiren Bursaspor, ilk çeyreği 18-16 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Bursaspor, Freeman ve Ender Arslan ikilisiyle isabetli atışlar buldu ve 7-0'lık seri yakaladı: 25-16. Rakibinin etkili oyununa sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren TOFAŞ, Barış Ermiş ve Williams ile skor üretip 15. dakikada farkı 3 sayıya (30-27) indirse de Tevfik Akdamar'ın ön plana çıktığı sürede Bursaspor tekrar oyun kontrolünü eline geçirdi ve soyunma odasına 41-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda daha derli toplu bir oyun sistemiyle başlayan TOFAŞ, Williams ve Lojeski ile isabetli atışlar bularak 7-0'lık seri yakalayıp skoru oyun başından bu yana 25. dakikada ilk kez eşitledi: 41-41. Bu dakikadan sonra çekişmeli bir oyuna sahne olan maçta, 27. dakikada Muhsin Yaşar hücumu smaçla tamamlayınca TOFAŞ ilk kez öne geçti: 45-46. Kalan dakikalar iki takımın birbirine üstünlük kurma mücadelesiyle geçerken, yeşil-beyazlı ekip final periyoduna 55-52 üstün gitti.

Son periyoda iyi başlayan taraf, ev sahibi ekip oldu. Jones ve Freeman'ın etkili performansıyla sayılar bulan yeşil-beyazlılar, 32. dakikada farkı 8 sayıya (60-52) çıkardı. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, fark açılınca molaya gitti ve oyuna farklı bir yapıyla dönen mavi-beyazlılar, Williams ve Phillip ile skor bulunca 37. dakikada fark 1 sayıya kadar indi: 66-65. Karşılıklı basketlerle devam eden maçta TOFAŞ, son dakikaya 74-72 önde girdi. Seyirci desteğini arkasına alarak skoru lehine çeviren Bursaspor, Jones ve Freeman ile sayılar bularak salondan 80-76 galip ayrıldı.

Bursaspor, Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldı

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