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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.09.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bursaspor ve Fenerbahçe bu kez çok özel bir farkındalık çalışması için karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile Bursaspor, dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için hazırlık maçına çıkacak. Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Fenerbahçe’yi hazırlık maçı için konuk edecek. Ülkemiz ve dünya çocuklarına farkındalık yaratmak adına oynanacak Bursaspor ve Fenerbahçe maçının bilgileri şimdiden merak ediliyor. Peki, Bursaspor - Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

İki takım arasındaki bu özel maç 8 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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VAKIF VE DERNEKLER KONUK OLACAK

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye'deki ve dünyadaki çocuklar için farkındalık oluşturmak adına oynanacak hazırlık karşılaşmasında Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Dernekleri'nden özel misafirlerin konuk edileceği belirtildi.

Söz konusu vakıf ve derneklerden gelen çocukların iki takımın yedek kulübelerinin arkasında oluşturulacak özel tribünde karşılaşmayı takip edeceği kaydedildi.

Açıklamada, müsabakanın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkış olacağı aktarıldı.

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