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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Bursaspor 3 sezon sonra ara transfer dönemini boş geçti
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Futbol
DHA
01.02.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Bursaspor 3 sezon sonra ara transfer dönemini boş geçti

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Bursaspor 3 sezon sonra ara transfer dönemini boş geçti

Bu sezon ara transfer dönemini boş geçen ve yalnızca mevcut sözleşmeli oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kiralıktan geri çağıran Bursaspor, 3 sezon sonra ilk kez ara dönemde dış transfer gerçekleştirmedi.

Sezon başında kadrosuna dış transferde 12 oyuncuyu dahil eden Bursaspor, devre arası transfer dönemini ise yasaktan ötürü boş geçti. Bu süreç zarfında çok konuşulan transfer tahtasının açılıp açılmayacağı tartışmaları böylelikle son bulurken, yeşil beyazlılar 3 sezonluk aranın ardından ilk kez ara transfer döneminde kadrosuna dış transfer takviyesi yapmadı. Son olarak 2014/15 sezonunun başında 6 oyuncuyu bünyesine dahil eden yeşil beyazlılar, o dönem de devre arası transferi gerçekleştirmemişti.

YALNIZCA BATALLA MUTLU ETTİ
Söz konusu dönemden bu yana geçen 3 sezon içerisinde ise Bursaspor, ara transfer dönemlerinde toplam 11 oyuncuyu transfer etti. Bu isimlerden yalnızca Abdullahi Shehu, A Takım’ın kadrosunda yer alarak bu sezon lig maçlarında boy gösterdi. Onur Atasayar ise yalnızca bir kez kupa maçında görev alırken, geçen sezon transfer edilen Alper Ademoğlu ise çalışmalarını U21 Takımı ile sürdürüyor. Bu 11 transfer için kasasından toplamda 3 milyon 260 bin Euro çıkan yeşil beyazlılar, kadroya yeniden dahil edilen Pablo Martin Batalla dışındaki oyuncularından ise katkı alamadı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR
Geçen sezonun ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden John Bostock, sezon sonunda Fransa’nın Toulouse ekibine transfer olurken, Gheorghe Grozav ve Moussa Sow’la performanstan memnun kalınmayarak yollar ayrıldı. 2016/17 sezonu ara transfer döneminde ise takıma katılan Bogdan Stancu ve Boban Joviç takımdan ayrılırken, 2015/16 sezonunda da Deniz Yılmaz ve Jem Karacan’ın performansları hayal kırıklığı yaratmıştı.

KUBİLAY DÖNDÜ
Dış transferde, ara transfer döneminde aradığını pek bulamayan ve kendi bünyesinden yetiştirdiği oyuncuları kadrosuna katan Bursaspor, bu sezon ise ara transfer döneminin son günlerine doğru altyapısından yetişen Kubilay Kanatsızkuş’u, kiraladığı MKE Ankaragücü’nden çağırarak takıma dahil etmişti.

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