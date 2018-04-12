Bursa kupayı rakibe kaptırdı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final etabı ilk karşılaşmasında 3-2 ile geçtiği maçın rövanşında Olympiakos SFP takımına evinde 3-1 mağlup olarak kupayı rakibine kaptırdı.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Büyükşehir Belediyespor 25-23 önde tamamladı. Hücum etkinliğini ikinci ve üçüncü sette sürdüremeyen yeşil-beyazlılar, ikinci seti 20-25, üçüncü seti ise 18-25 geride tamamlayarak setlerde 2-1 geriye düştü. Karşılaşmanın son setinde ilk teknik molaya 8-7 önde giren Bursa ekibi, farkı 3 sayıya kadar çıkarsa da rakibin savunmasını geçemedi. Yeşil-beyazlılar, bu seti de 16-25 geride tamamlayarak salondan 3-1 mağlup ayrıldı ve kupayı rakibine kaptırdı.
CEV Challenge Kupası’nın şampiyonu Olympiakos, kupayı CEV Asbaşkanı Özkan Mutlugil’in elinden aldı. Yunanistan temsilcisine şampiyonluk madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ takdim etti. Turnuvanın ikincisi Büyükşehir Belediyespor ise ikincilik madalyalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Maçın MVP ödülü, Olympiakos’tan Styliani Christodoulou’ye verildi.
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