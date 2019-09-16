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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
16.09.2019 - 16:21, Son Güncelleme:

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da imza töreni

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Bursa Büyükşehir Belediyespor'da imza töreni

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İranlı smaçör Morteza Sharifi için imza töreni düzenledi.

Fethiye Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende konuşan yönetim kurulu üyesi Ömer Cihat Bay, gelecek vadeden önemli bir sporcuyu kadrolarına kattıklarını söyledi.

Morteza Sharifi'nin, genç yaşına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Bay, şunları kaydetti:

"Morteza ile daha önce anlaşmaya varmıştık. Yaşına göre kendisini kanıtlamış bir oyuncu. İki sezondur İtalya'da mücadele ediyordu. Aynı zamanda ülkesinin milli formasını giyiyor. Son olarak İran 21 Yaş Altı Milli Takımı ile dünya şampiyonu oldu ve turnuvanın en iyi smaçörü seçildi. Takımımıza katkı sağlayacağından şüphemiz yok. İki taraf için de hayırlı olsun."

Morteza Sharifi ise Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile ilgili önemli referanslar aldığını dile getirdi.

Bursa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sharifi, Türkçe bilmesinin kendisi için avantaj olduğunu belirtti.

Sharifi, şöyle konuştu:

"Buraya gelmeden önce Türkiye'de oynamış sporculardan bilgiler edindim. Onlardan kulüp hakkında güzel sözler duydum. İyi bir takıma imza attım. İtalya'da geçirdiğim sürede ve İran milli takımıyla önemli tecrübeler edindim. Başantrenörümüzün direktifleri ve edindiğim tecrübeleri birleştirerek iyi bir performans ortaya koymak istiyorum. İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. İnşallah Bursa'daki voleybolseverlerin de desteğiyle güzel başarılara imza atacağız."


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