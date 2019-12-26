Bursa Büyükşehir Belediyespor 3-0 İnegöl Belediyespor
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, altın set sonucu tur atladı.
İlk maçı rakip sahada 3-1 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rövanş müsabakasında İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenerek tur şansını altın sete taşıdı.
Altın sette rakibine15-10 üstünlük sağlayan ev sahibi ekip, adını final etabına yazdıran taraf oldu.
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Sharifi, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Uğur Kılınç, Alisson, Furkan Dur (Metin Durmuş, Esat Dalgıç, Marshall)
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte, Burakhan Tosun, Oğuzhan Doğruluk, Bertuğ Öndeş, Yunus Emre Tayaz (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Mert Nevzat Güneş, Ali Berke Sağır)
Setler: 25-19, 25-21, 25-19, 15-10
Süre: 85 dakika (28, 29, 28)
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