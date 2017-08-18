BUNA İŞKENCE DENİR

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Barcelona maçında gördüğü kırmızı kart sonrası aldığı 5 maçlık cezaya isyan etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portekizli yıldız, “5 maç cezaya duyarsız kalmam imkansız. Bu verilen ceza abartılı ve saçma, buna işkence denir. Takım arkadaşlarıma ve benim arkamda olan taraftarlara teşekkürler” dedi.
Tecrübeli futbolcu, Barcelona ile oynadıkları Süper Kupa maçında kırmızı kartın ardından hakemi ittiği gerekçesiyle 1 maçın yanında 4 maç daha ceza aldı.