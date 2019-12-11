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Buducnost VOLI 94-78 Galatasaray Doğa Sigorta
ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 94-78 yenildi.
Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 55-40 galip gitti.
Üçüncü çeyreği 74-63 üstünlükle tamamlayan Buducnost VOLI, mücadeleyi 94-78 kazandı.
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