MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBuducnost VOLI 94-78 Galatasaray Doğa Sigorta
GeriFutbol Buducnost VOLI 94-78 Galatasaray Doğa Sigorta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
11.12.2019 - 23:29, Son Güncelleme:

Buducnost VOLI 94-78 Galatasaray Doğa Sigorta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buducnost VOLI 94-78 Galatasaray Doğa Sigorta

ULEB Avrupa Kupası D Grubu 9. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, Karadağ'ın Buducnost VOLI takımına deplasmanda 94-78 yenildi.

Moraca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 27-22 önde bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına 55-40 galip gitti.

Üçüncü çeyreği 74-63 üstünlükle tamamlayan Buducnost VOLI, mücadeleyi 94-78 kazandı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle