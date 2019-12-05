Bu tempoya can mı dayanır?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Koray DURKAL
05.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Falcao’nun durumunun ardından yatan gerçek ortaya çıktı. FIFPRO raporuna göre Kolombiyalı, geçen sezon çoğu kez maçlara dinlenemeden çıktı.

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), farklı kıtalardan 16 oyuncunun yer aldığı bir rapor hazırladı. Raporda futbolcuların milli takımlar ve kulüpleri arasındaki seyahat programlarının arttığı, bununla birlikte yeterince dinlenemeyen oyuncuların sakatlıktan dönme sürelerinin uzadığına dikkat çekildi. Bu 16 oyuncu arasında Galatasaray’ın sezon başında Fransız kulübü Monaco’dan büyük umutlarla aldığı ancak sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Radamel Falcao da yer aldı. Kolombiyalı golcünün geçen sezon Monaco ve Kolombiya Milli Takımı ile toplam 57 maça çıktığını ve 100 bin kilometre yolculuk yaptığını kaydeden FIFPro, Falcao’nun bu maçların yüzde 50’sinde 5 gün dinlenme süresi olmadan sahaya çıktığını belirtti. Radamel Falcao’nun yoğun maç trafiği ve yorucu yolculuklar nedeniyle bu sezon başında sakatlandığına işaret eden birlik, oyuncuların bu tarz sakatlanmalara önlem olarak kulüpler tarafından dinlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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