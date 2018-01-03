Bu sorular Fatih Terim’den yanıt bekliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Amerika’dan döner dönmez doğrudan Florla Tesisleri’ne geçti.

Dün akşam saatlerinde Amerika’dan dönen Terim, uzun süreli yolculuğa karşın 1 haftadır uzak kaldığı tesislere geçip kendisi için hazırlanan raporları teslim aldı ve kolları sıvadı.

7 Ocak’ta devre arası kamp çalışmaları için Antalya’ya gidecek Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yanıtını bekleyen birçok konu var...

HANGİ SOL BEK GELECEK?

Başta Asamoah olmak üzere Evra ve sezon başında kiralık olarak Sevilla’ya verilen Carole ile yakın temas halinde olan G.Saray’da sol bek transferi hemen masaya yatırılacak. Tüm alternatiflerin maliyetleri masaya yatırılıp Terim’in kararına göre sol bek takviyesi için görüşmeler hızlandırılacak.

CARRASSO MU, DE JONG MU?

G.saray’ın kadrosunda şu an 15 yabancı olması nedeniyle yaşanan kontenjan krizine de Terim son verecek. Sol bek takviyesine yer açılması adına kaleci Carrasso ile ilgili olarak Terim, son sözü söyleyecek. “İstemiyorum” derse fesih işlemleri için görüşmeler başlayacak.

Lisansı olmayan De Jong için ise yönetim Terim’in düşüncesine göre hareket edecek.

TEKNİK EKİBİN SON ÜYESİ KİM?

Levent Şahin’in ardından teknik ekibine Taffarel’i de dahil eden Terim takımını önümüzdeki günlerde tamamlayacak.

Terim’in, Antalya kampı öncesinde netleştirme kararı aldığı teknik heyetinde Hasan Şaş, Ümit Davala ve Elmander’den hangi ismi tercih edeceği merak ediliyor.

İDARİ REVİZYON NASIL YAPILACAK?

Sadece futbol takımını değil, Florya’nın da teslim edildiği Fatih Terim, buradaki idari kadroda önemli değişiklikler yapacak. Terim ile yıllarca beraber çalışan Galatasaray divan üyesi ve eski tesis müdürü Fahri Yılmaz, Hande Sümertaş ve Fatih İbradı’nın da sarı kırmızılı kulüpte mesaiye başlaması bekleniyor.