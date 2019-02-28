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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.02.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maç programı

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Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maç programı

Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta, cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Futbolseverler, gönül verdikleri takımların bu hafta hangi takımlarla karşılaşacağını öğrenmek istiyor. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarının programı...

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları 1 Mart'ta Antalya'da oynanacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Hafta, 4 Mart Pazartesi günü oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak. İşte, TFF'nin yayımladığı Süper Lig'de 24. hafta programı...

Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta 1 Mart'ta yapılacak tek maçla başlayacak. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

1 MART CUMA

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

2 MART CUMARTESİ

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

3 MART PAZAR

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)

4 MART PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

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