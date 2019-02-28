Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maç programı
Süper Lig'de 24. hafta heyecanı başlıyor. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta, cuma günü yapılacak tek karşılaşmayla start alacak. Futbolseverler, gönül verdikleri takımların bu hafta hangi takımlarla karşılaşacağını öğrenmek istiyor. İşte, bu hafta oynanacak Süper Lig maçlarının programı...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları 1 Mart'ta Antalya'da oynanacak Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak. Hafta, 4 Mart Pazartesi günü oynanacak 2 müsabakayla tamamlanacak. İşte, TFF'nin yayımladığı Süper Lig'de 24. hafta programı...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta 1 Mart'ta yapılacak tek maçla başlayacak. Antalya Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada Antalyaspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 24. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
1 MART CUMA
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
2 MART CUMARTESİ
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)
3 MART PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
4 MART PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle