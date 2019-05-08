Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”
GeriBasketbol Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
İHA
08.05.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”

Anadolu Efes’in ABD’li yıldız basketbolcusu Bryant Dunston, takımdaki en büyük farklılığın değişen kimyaları olduğunu söyleyerek, “Büyük maçları nasıl oynayacağını bilen isimlerimiz var” dedi.

Anadolu Efes’in önemli isimlerinden ABD’li basketbolcu Bryant Dunston, İspanya’da düzenlenecek olan THY Euroleague Final-Four öncesi basınla buluştu.

Geçen sene Euroleague’de başarısız olan ancak bu sene Final-Four biletini almalarında takımın değişen kimyasının büyük etken olduğunu belirten Dunston, “En önemli farklılık takım olarak değişen kimyamızdı. Takımda herkes büyük fedakarlık yapıp birbiri için mücadele etti. Yeni oyuncularla sözleşme imzaladığımız anda böyle bir sinerji olacağını biliyorduk. Kulübün yönetimi de deneyimli isimleri takıma getirerek büyük iş yaptı. Bu sezon takıma katılan oyuncular, büyük maçların nasıl oynanacağını bilen isimlerdi” dedi.

“Fenerbahçe’nin eksikleri, bizim için bir şey değiştirmez”

Final-Four’da yarı final mücadelesinde karşılaşacakları Fenerbahçe Beko’nun yaşadığı sakatlıkların kendilerini ilgilendirmediğini belirten Dunston, “Sakatlıkların olması onlar için kötü bir durum. Ama bizim için değişen bir durum yok. Sahada kim varsa öyle oynamaya devam edeceğiz. Burası Final-Four. Yüzde 50 oynama şansınız varsa dahi sahada olursunuz. Orada da öyle olacak. Biz de, rakipte herkes oynayacakmış gibi hazırlıklarımızı yağacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Günlük köfte satışı cirosunu kulübe bağışladı!

Bryant Dunston: “Büyük maçları oynamasını bilen bir takımız”

Ergin Ataman: Fenerbahçe şampiyon olsun

'Dörtlü Final'i kazanan Türk basketbolu olacak'