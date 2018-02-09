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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriBrose Bamberg, Fenerbahçe'yi zorlamadı / MAÇ ÖZETİ
Basketbol Brose Bamberg, Fenerbahçe'yi zorlamadı / MAÇ ÖZETİ
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Sıradaki Haber: Potada zorlu haftanın programı belli oldu!

Basketbol
09.02.2018 - 18:19, Son Güncelleme:

Brose Bamberg, Fenerbahçe'yi zorlamadı / MAÇ ÖZETİ

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THY Euroleague'de 22. hafta maçında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Brose Bamberg'i 77-69 yendi. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, 22 maçında 15. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında konuk ettiği Alman ekibi Brose Bamberg'i 77-69 yendi. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde etti. Alman temsilcisi ise 14. kez sahadan mağlup ayrıldı.

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Ülker Arenada Ali Koç çılgınlığı
Ülker Arena'da Ali Koç çılgınlığı

Karşılaşmaya sert savunma yaparak başlayan Fenerbahçe Doğuş, Ahmet Düverioğlu ve Guduric'in pota altından bulduğu isabetlerle 4. dakikayı 11-3 üstün geçti. Hücumlardan boş dönen ev sahibi ekip karşısında oyunu dengeleyen Brose Bamberg, ilk saha içi basketini 6. dakikada buldu. Wanamaker ve Vesely ile boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 16-13 üstün tamamladı.
Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte Vesely ve Thompson ile boyalı alandan basketler bulan sarı-lacivertli ekip, 14. dakikayı 24-20 üstün geçti. Taraftar desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, Datome'nin üç sayı çizgisinin gerisinden Vesely'nin ise pota altından bulduğu isabetlerle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 33-22. Melli ve Sloukas'ın sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 42-32 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Wanamaker ve Guduric'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, boyalı alandan bulduğu isabetlerle 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 50-34. Pota altından Hackett ve Musli ile sayılar bulan konuk ekibe Melli ve Ali Muhammed ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 61-48 üstünlükle girmeyi başardı.

Son çeyreğe etkili başlayan Brose Bamberg pota altında Musli'nin kaydettiği sayılarla, 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 65-56. Çabuk toparlanan ve hızlı hücumlarda Vesely ile arka arkaya sayılan bulan sarı-lacivertli ekip, 36. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 74-62. Çeyreğin son bölümünde pota altından bulduğu sayılarla Brose Bamberg farkı tek hanelere çekmesine rağmen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 77-69 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Jan Vesely 26 sayı, 11 ribaundla "double double" yaparak galibiyette başrol oynadı. Fenerbahçe Doğuş'un 77 sayısının 55'ini kenardan gelen oyuncularının atması dikkati çekti.

Konuk ekipte ise Dejan Musli'nin 18 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Christos Christodoulou , Borys Ryzhyk , David Romano

Fenerbahçe Doğuş: Thompson 2, Melli 4, Melih 2, Wanamaker 8, Sloukas 4, Guduric 10, Vesely 26, Sinan , Kalinic 5, Muhammed 3, Ahmet 5, Datome 7
Başantrenör: Zeljko Obradovic

Brose Bamberg: Hackett 11, Hickman 10, Wright 6, Zisis 6, Nikolic 7, Staiger 3, Lo , Olinde 4, Edigin , Rubit 1, Heckmann 3, Musli 18
Başantrenör: Andrea Trinchieri

1. Periyot: 16-13 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-32 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 61-48 (Fenerbahçe lehine)

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