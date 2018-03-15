Anadolu Efes, Brose Bamberg karşısında Avrupa kupalarındaki 617. karşılaşmasını oynayacak. Avrupa kupalarında bugüne dek 616 müsabaka yapan lacivert-beyazlılar, 339 galibiyet ve 277 yenilgi aldı. Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde 2001-2002 sezonundan itibaren yer alan Anadolu Efes, bu kulvarda ise 369. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, geride kalan 368 maçında 182 galibiyet ve 186 yenilgi yaşadı. Bu sezon THY Euroleague’de istediği gibi sonuçlar elde edemeyen Anadolu Efes, ligin 26. haftasında bu akşam Brose Arena’da Alman ekibi Brose Basket Bamberg ile karşılaşacak. THY Euroleague 26. hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, Alman Brose Basket Bamberg ile deplasmanda mücadele edecek. Ligde geride kalan 25 haftada Efes 6 galibiyet, 19 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Bamberg ise 9 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Brose Bamberg Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bamberg kentindeki Brose Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak

8. randevu

Anadolu Efes ile Brose Bamberg, THY Euroleague’de bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar, 3 kez parkeden galip ayrılırken, 4 kez ise Alman temsilcisi kazandı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynan maçı Efes, 69-58 kazanmıştı.

Ergin Ataman'dan Brose Bamberg maçı yorumu

Anadolu Efes Başantrenörü Ataman: "Lig kadromuzla Almanya'dan galibiyetle dönmeye çalışacağız"



THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında 15 Mart Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Brose Bamberg ile karşılaşacak Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, prestij maçı da olsa kazanmak istediklerini belirrti. Ergin Ataman, mücadelenin iki takım için de prestij niteliği taşıdığını belirterek, karşılaşma hakkında şunları kaydetti:

"Yine de tabii ki biz kazanmak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki performansımızı THY Avrupa Ligi'ne yansıtmakta sıkıntı çekiyoruz. Özellikle Zoran Dragic'ten sonra Krunoslav Simon'un da yine bu maçta da oynayamayacak olması, bizi rotasyonda ve klasik oyun düzenimizde zorluyor. Ama lig kadromuzla Almanya'dan galibiyetle dönmeye çalışacağız." Lacivert-beyazlı ekibin genç oyuncusu Yiğitcan Saybir de THY Avrupa Ligi'nde her maçın önemli olduğunu vurgulayarak, "Her maç zorlu geçiyor, Brose Bamberg maçı da zorlu bir deplasman karşılaşması olacak. Hedefimiz bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."değerlendirmesini yaptı.